Arrestata coppia a Bacoli con droga e denaro La coppia è stata trasferita presso il carcere di Poggioreale

I Carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli hanno arrestato una coppia residente a Bacoli, in provincia di Napoli, dopo aver scoperto un vasto quantitativo di droga nella loro abitazione. Durante una perquisizione effettuata dai militari, sono stati rinvenuti circa un chilo e mezzo di hashish, 115 grammi di cocaina e quasi mezzo chilo di marijuana.

Oltre agli stupefacenti, all'interno dell'abitazione sono stati trovati 1.880 euro in contante, che si ritiene siano il provento di attività illecite, e del materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento della droga. L'operazione rientra nelle attività quotidiane dei Carabinieri volte al contrasto del traffico di stupefacenti e della criminalità sul territorio, in un'area che da tempo è al centro di operazioni mirate per garantire la sicurezza pubblica.

La coppia, che dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stata arrestata e portata presso il carcere di Poggioreale. Il sequestro della droga e del denaro sottolinea l'impegno continuo delle forze dell'ordine nella lotta contro il traffico di droga, che continua a rappresentare una minaccia per la sicurezza e la salute pubblica.