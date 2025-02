Emergenza sicurezza a Torre Annunziata: consiglio comunale monotematico vitati a Palazzo Criscuolo i vertici di polizia, carabinieri e guardia di finanza

Si terrà lunedì 17 febbraio alle ore 8.30 a Palazzo Criscuolo il consiglio comunale monotematico sul tema sicurezza. La convocazione, a firma del presidente del consiglio Davide Alfieri, è stata inviata anche ai rappresentanti delle forze dell’ordine presenti sul territorio.

I continui episodi di furti nelle abitazioni, che si sono susseguiti nel corso degli ultimi mesi, ha reso necessaria la convocazione di una discussione, voluta congiuntamente dalle forze di maggioranza e di opposizione.

“Ho deciso di invitare alla riunione del consiglio anche i vertici delle forze dell’ordine - afferma il presidente del consiglio Davide Alfieri - polizia, carabinieri e guardia di finanza fanno un lavoro importante sul territorio. Gli episodi delle ultime settimane hanno fatto crescere nella popolazione un comprensibile stato di preoccupazione.

La presenza dei rappresentanti delle forze dell'ordine servirà a qualificare ulteriormente il dibattito tra le forze politiche. Garantire la sicurezza è una delle priorità di tutte le forze politiche, di governo e di opposizione.

Va garantita non solo la sicurezza nelle nostre strade, ma anche e soprattutto, la sicurezza nelle abitazioni private. Episodi come quelli denunciati nelle ultime settimane, con criminali che rubano negli appartamenti nonostante la presenza di persone, non è più tollerabile”.