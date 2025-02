Sorpreso con mezzo chilo di droga in sella a una bici: arrestato dalla polizia Le manette sono scattate ai polsi di un 18enne napoletano

La polizia ha arrestato un 18enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Monteoliveto, hanno notato in sella ad una bici elettrica un soggetto che stava trasportando una grossa busta, lo stesso, accortosi della loro presenza, ha cambiato repentinamente direzione di marcia nel tentativo di eludere il controllo.

Pertanto, gli operatori lo hanno raggiunto e bloccato poco distante, in piazza Bovio, rinvenendo nella busta 5 panetti di hashish del peso complessivo di circa 500 grammi, per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.