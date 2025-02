Paita: "Mi batterò in Parlamento per vietare commercio pitbull: basta morti" La coordinatrice nazionale di Italia Viva: "Animali inadatti a convivenza con uomo e bambini"

"L'ennesimo dramma, questa volta ad Acerra: una bambina di 9 mesi e' morta sbranata nel suo letto da un pitbull", ricorda in una nota cosi' Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva. "E' ora di vietare il commercio di questi animali, inadatti strutturalmente alla convivenza con l'uomo e con i bambini. Mi battero' in Parlamento per raggiungere questo obiettivo. Basta morti innocenti ed evitabili", conclude.