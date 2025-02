Incidente stradale sulla statale del Vesuvio: morto automobilista Lo scontro tra l'auto e un tir, traffico in tilt in direzione di Cercola

Un tragico incidente ha avuto luogo lungo la strada statale 268 del Vesuvio, in direzione di Cercola, nel comune di Somma Vesuviana. La circolazione, già rallentata, è stata ulteriormente compromessa a causa di uno scontro fra un mezzo pesante e un’autovettura. Purtroppo, a seguito dell'incidente, il conducente dell'auto ha perso la vita.

Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Nel frattempo, le operazioni di recupero dei mezzi incidentati e di rimozione del gasolio versato sulla carreggiata richiederanno la chiusura temporanea della strada, con deviazioni previste per i veicoli.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi, le squadre Anas e le forze dell'ordine, per gestire la situazione e garantire la sicurezza del traffico. La strada rimarrà interdetta per il tempo necessario a completare le operazioni di pulizia e messa in sicurezza.

L'episodio ha causato una forte interruzione del traffico, ma le autorità locali stanno lavorando per ripristinare al più presto la normale viabilità.