scoperta una discarica abusiva tra arzano e melito

Un’area di circa 10mila metri quadrati con all’interno cumuli e cumuli di rifiuti di ogni genere. Questa la scoperta della polizia locale di Arzano fatta lungo la strada della circumvallazione esterna che collega i comuni dell’area nord di Napoli, tra Arzano e Melito.

In realtà gli agenti erano sulle tracce di una banda specializzata in furti d’auto quando hanno notato una sorta di andirivieni nei pressi della vasta area ed entrati all’interno hanno rinvenuto diversi pezzi di auto tagliate e completamente smontate provenienti da furti e rapine, inoltre all’ingresso dell’area due telecamere usate per monitorare i movimenti.

Sempre durante l’intervento gli agenti della Locale hanno scoperto all’interno dell’area una vasta mole di rifiuti di ogni genere, da scarti di lavorazioni edili al pezzato, vernici, legno, asfalto, insomma una vera e propria discarica abusiva. Immediato il sequestro dell’area e la denuncia alla Procura presso il Tribunale di Napoli Nord dei proprietari dell’area che rischiano un’accusa di ricettazione, abbandono di rifiuti e smaltimento illecito.

Monica Costa