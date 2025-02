Insetti nei pranzi della refezione, la sindaca incontra genitori e scuole Documentata la presenza degli insetti nei piatti ancora sporchi che i bambini avevano riportato

Insetti nel pranzo degli alunni dei nidi e delle materne locali lo scorso 19 febbraio nei comuni di Santa Maria La Carità e Lettere con i servizi sospesi il 20. Diversi genitori hanno documentato la presenza degli insetti nei piatti ancora sporchi che i bambini avevano riportato a casa. Circa 80 le denunce presentate. L’ispezione dei carabinieri del Nas insieme ai tecnici dell'Asl Napoli 3 Sud hanno confermato la salubrità degli ambienti in cui vengono preparati i pasti. Gli insetti secondo gli addetti provenivano da una partita di broccoletti forniti da un'azienda di Brescia. Il giorno dopo il servizio è stato ripristinato. La sindaca, Ilaria Abagnale, per le rimostranze dei genitori ha tenuto un incontro nella sala consiliare di tutte le componenti della scuola in merito alla vicenda. «Tengo a ribadire la massima apertura al confronto sulla mensa scolastica. Abbiamo accolto a porte aperte tutte le mamme che sentivano il bisogno di confrontarsi e condividere una linea comune con l’Amministrazione riguardo ai recenti episodi legati al consumo dei pasti a scuola. Abbiamo ascoltato ogni voce, ogni preoccupazione e ogni proposta, perché su temi così importanti è necessario avere un dialogo diretto e costruttivo. Motivo per cui tutta la comunità scolastica è invitata a partecipare ad un confronto ancora più ampio e condiviso che ho fissato per il prossimo martedì 25 febbraio, alle ore 9, nella nostra Sala Consiliare. Saranno presenti i membri della Commissione Mensa, il nostro Dirigente Amministrativo, il responsabile dell’Ufficio Scuola, il gestore del servizio di refezione insieme agli addetti alla preparazione dei pasti, e gli stessi Dirigenti Scolastici. Abbiamo, inoltre, esteso l’invito anche alla Responsabile U.O.S.D. di Prevenzione Collettiva dell’ASL NA3Sud, perché desidero che soprattutto questo incontro sia determinante per fornire tutte le risposte necessarie, condividere il percorso di controllo e rafforzare il rapporto di fiducia con le famiglie-ha affermato Abagnale». C’è attesa nella riunione di martedì prossimo, dove potrebbero fugati dubbi e preoccupazioni espressi dai genitori.

Antonio Cesarano