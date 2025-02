Blitz carabinieri: arrestati un 36enne di Acerra e un 30enne di Arzano Controlli a tappeto nell'area nord da parte dei militari del Gruppo di Castello di Cisterna

Controlli a tappeto nell’hinterland nord di Napoli per i carabinieri. Quelli del gruppo di Castello di Cisterna hanno arrestato un 36enne di Acerra, Vincenzo Mele, accusato di porto e detenzione illegale in luogo pubblico di arma da sparo con relativo munizionamento. I militari dell’Arma lo hanno fermato in via Leopardi e dai controlli è risultato essere in possesso di una pistola a tamburo modello 357 magnum, risultata rubata a luglio di due anni fa, con cinque i proiettili all’interno. Un altro uomo è stato arrestato a Casavatore dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria: si tratta di Davide Savarese, 30enne di Arzano, sorpreso mentre stava rubando una range Rover da un box privato. Carabinieri in azione anche a Varcaturo, Qualiano e a Marano di Napoli. Quelli della compagnia di Giugliano hanno identificato 84 persone e controllato 49 veicoli: controllate anche 41 le persone sottoposte agli arresti domiciliari con un 26enne denunciato perché non era in casa.

Un cittadino Rom domiciliato nella zona Asi è stato denunciato per guida senza patente con recidiva nel biennio. A Marano di Napoli i militari hanno elevato sanzioni per mancato rispetto del Codice della Strada per un importo pari a 30mila euro con 2 auto sequestrate. Sono 116 le persone identificate e 48 i veicoli controllati.

Gennaro D’Orio