Violenta lite finita a coltellate: tragedia sfiorata a Portici Un 18enne denunciato dalla polizia

La polizia ha denunciato per lesioni personali e porto di armi od oggetti atti ad offendere un 18enne di Portici.

In particolare, nella nottata di mercoledì scorso, gli agenti del commissariato di Portici sono intervenuti in via Libertà per la segnalazione di una rissa.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un giovane che lamentava un dolore al fianco poiché era stato ferito con un coltello nel corso di una lite scaturita da futili motivi con altri ragazzi. Lo stesso è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118.

Gli agenti, a seguito degli accertamenti eseguiti grazie anche alla visione delle immagini estrapolate dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, sono riusciti ad individuare e successivamente a rintracciare la persona in questione, rinvenendo anche alcuni capi di abbigliamento corrispondenti a quelli utilizzati per commettere il reato.