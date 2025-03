"Odori insopportabili": sequestrata un'azienda dopo le segnalazioni Dopo i controlli eseguiti da carabinieri e Arpa

Una segnalazione da parte di 150 cittadini di Somma Vesuviana, un comune situato nel Parco Nazionale del Vesuvio, ha portato alla scoperta di un'inquinante attività industriale. I residenti avevano denunciato la presenza di forti odori provenienti da un'azienda che, secondo loro, causavano crisi respiratorie e attacchi di asma.

A seguito delle segnalazioni, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Ottaviano, insieme al personale dell'ARPA Campania, hanno avviato i dovuti accertamenti, scoprendo che l'azienda in questione non possedeva le necessarie autorizzazioni ambientali per le sue emissioni in atmosfera. Il complesso industriale, che si trova nell'area periferica di Somma Vesuviana, è noto per la produzione di elementi d'arredo per aerei, navi, veicoli e autobus, e si occupa anche di lavorazioni su acciaio, alluminio e fibra di vetro resina.

Oltre alla mancanza di autorizzazioni ambientali, l'azienda è risultata inadempiente anche nella gestione dei rifiuti e ha violato norme edilizie e urbanistiche, operando in una zona paesaggisticamente vincolata. Di fronte alle irregolarità riscontrate, i Carabinieri Forestali hanno deciso di sequestrare l'intera struttura, ponendo fine alle attività inquinanti.

L'intervento delle forze dell'ordine testimonia l'importanza della tutela dell'ambiente e della salute pubblica, in un'area già sensibilizzata per la sua vicinanza a un patrimonio naturale protetto come il Parco Nazionale del Vesuvio.