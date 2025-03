Ponticelli: sorpreso in casa con la droga e arrestato Manette per un 35enne napoletano

La polizia ha arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 35enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici.

Nello specifico, gli agenti del commissariato Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in viale Ernest Hemingway, hanno notato un uomo che, dalla finestra di un’abitazione al piano terra, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente a bordo di un’auto.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato l'uomo e, nell’appartamento, hanno rinvenuto 12 involucri di hashish del peso di circa 26 grammi, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.