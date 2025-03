Napoli: arrestato pusher incensurato con quasi un chilo droga e migliaia di euro Droga e spaccio: manette per un 29enne

A Quarto i carabinieri hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 29enne incensurato. I militari hanno fermato l’uomo mentre percorreva via Pietro Bianca. Perquisito, è stato trovato in possesso di 20 grammi di hashish, di 100 euro in contanti e di diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente.

I carabinieri hanno esteso la perquisizione in casa del 29enne e lì hanno rinvenuto e sequestrato altri 200 grammi di marijuana, 700 grammi di hashish e denaro per 7.700 euro. L’arrestato è in carcere in attesa di giudizio