Ponticelli: sorpreso con 100 dosi di crack, cocaina e denaro contante. La polizia arresta un 49enne napoletano

La polizia ha arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 49enne napoletano con precedenti.

In particolare, gli agenti del commissariato Ponticelli, nel transitare in via Luigi Franciosa hanno notato due uomini che, alla loro vista, si sono messi in fuga. I poliziotti sono riusciti a bloccarne uno dei due che è stato trovato in possesso di un pacchetto di sigarette contenente 100 dosi di crack, una bustina di cocaina e 305 euro in banconote di vario taglio.