Viola la misura della sorveglianza speciale: arrestato dalla polizia Manetter ad un 44enne napoletano per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale

La polizia ha arrestato un 44enne napoletano per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.

Nello specifico, gli agenti del commissariato Decumani, hanno controllato un uomo in via mezzocannone accertando che lo stesso era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, emessa dal tribunale di Napoli il 24 gennaio 2024, della durata di 2 anni con obbligo di dimora dalle 20 alle 7 presso il proprio domicilio e obbligo di preavviso all’autorità preposta alla sorveglianza; prescrizioni che, difatti, aveva violato.