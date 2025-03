Napoli, bimba di tre anni soccorsa dalla Polizia Locale San Giovanni a Teduccio, gli agenti trasportano d'urgenza la piccola all’Ospedale del Mare

A San Giovanni a Teduccio, una pattuglia della Polizia Locale ha notato una madre in evidente stato di agitazione con la figlia di tre anni priva di sensi tra le braccia. Gli agenti sono intervenuti immediatamente e, vista l’urgenza della situazione, hanno deciso di trasportare la piccola direttamente all’Ospedale del Mare. Qui i sanitari sono riusciti a rianimarla, scongiurando gravi conseguenze.

Controlli e operazioni sul territorio

Nella stessa giornata, la Polizia Locale ha effettuato una serie di interventi in diversi quartieri della città. Nel rione Stella, l’Unità Operativa della Municipalità 3 ha controllato quattro attività commerciali, rilevando violazioni per occupazione abusiva di suolo pubblico, mancanza di autorizzazioni alla somministrazione di cibi e assenza della certificazione di inizio attività sanitaria.

A Fuorigrotta, in via Caio Duilio, sono stati elevati verbali per irregolarità legate all’occupazione abusiva di suolo, all’impatto acustico non conforme alla normativa e alla mancanza di assicurazioni sui mezzi utilizzati per le consegne. Un’attività di autoriparazione è stata oggetto di denuncia per violazioni urbanistiche e professionali.

Sicurezza stradale e sgomberi

A San Carlo all'Arena, in via Gussone, è stato eseguito lo sgombero e la sanificazione di un locale comunale abusivamente occupato da senzatetto. A Chiaiano, invece, gli agenti motociclisti del Gruppo Intervento Territoriale hanno effettuato un’operazione di controllo stradale in via Emilio Scaglione, impiegando dieci unità e nove veicoli tra auto e moto.

Sono stati fermati 80 veicoli, con due sequestri, undici fermi amministrativi e il ritiro di tre patenti per varie irregolarità.