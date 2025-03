Camorra, assolto Tony Colombo. Gli avvocati: bene, ma carriera danneggiata Stessa sorte anche per la moglie: la decisione del Gup dopo l'inchiesta della Dda

Assolti per non aver commesso il fatto: dopo 16 mesi si chiude la vicenda giudiziaria di Tony Colombo e della moglie Tina Rispoli, coinvolti nell'inchiesta della Dda di Napoli che nell'ottobre 2023 portò all'esecuzione di 27 misure cautelari.

Tra queste, oltre al secondogenito di Paolo Di Lauro (capo dell'omonimo clan e soprannominato "Ciruzzo 'o milionario), anche quelle eseguite nei confronti dell'artista neomelodico e della moglie.

Il gup del tribunale di Napoli li ha assolti entrambi. Condannati, invece, tutti gli altri imputati.

Per gli avvocati della coppia Sergio Cola, Alfredo Sorge e Andrea Imperato la decisione del giudice è motivo di soddisfazione ma allo stesso tempo anche di amarezza: "Abbiamo avuto la possibilità - dicono i tre professionisti - di confrontarci in maniera serena nel corso di un dibattimento, e questo è un bene per la giustizia. Spiace l'impronta negativa iniziale e auspichiamo, ancora una volta, maggiore serenità. In tutti questi anni di sofferenza a farne le spese è stato l'uomo Tony Colombo e anche l'artista. La sua carriera di cantante ha subìto un duro contraccolpo e per questo vorremmo ancora una volta auspicare maggiore prudenza quando i procedimenti si trovano in fase preliminare".