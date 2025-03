Napoli, ciclista investito da un'ambulanza in via Marina: è grave Sul posto la Polizia locale. E' avvenuto all'interno della corsia riservata ai mezzi pubblici

Un ciclista di 45 anni è stato investito in via Marina, a Napoli, da un'ambulanza. L'uomo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni e si trova ricoverato in prognosi riservata. L'incidente è avvenuto all'angolo con via Duomo. Sul posto la Polizia locale. E' avvenuto tutto all'interno della corsia riservata alla circolazione di mezzi pubblici. Stamattina, intorno alle 7, una bici elettrica, all'altezza di via Duomo e varco Pisacane, a Napoli, è stata tamponata da un'ambulanza adibita al servizio dialisi. Entrambi i veicoli avevano la stessa direzione di marcia.

Il Ciclista, 46 anni, in seguito all'urto, ha riportato gravi ferite tanto da essere trasportato d'urgenza all'Ospedale Mare dove e' stato sottoposto ad intervento chirurgico ed ora è in prognosi riservata. Sul posto l'Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli che sta ascoltando testimoni e sta acquisendo le immagini di videosorveglianza per l'esatta ricostruzione di quanto accaduto. Sia l'ambulanza che la bici a pedalata assistita sono stati sequestrati. Il conducente dell'ambulanza è stato sottoposto ad accertamenti urgenti per valutare l'eventuale stato di alterazione e la patente gli è stata ritirata.