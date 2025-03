Controlli straordinari dei Carabinieri a Poggioreale: un arresto e denunce Giovane reagisce con violenza per evitare di sottoporsi all’alcoltest

Nella giornata di oggi, i Carabinieri della compagnia di Poggioreale hanno svolto una serie di controlli straordinari nelle strade della zona, con risultati significativi. Durante le operazioni, un 25enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane è stato fermato per un normale controllo alla circolazione stradale, ma ha reagito con violenza per evitare di sottoporsi all’alcoltest. Non solo ha cercato di sottrarsi alla prova, ma ha anche insultato e aggredito i militari. Dopo l'arresto, è stato portato in giudizio per il suo comportamento.

Durante lo stesso blitz, due persone sono state denunciate in stato di libertà, poiché risultate positive all’alcoltest mentre erano alla guida dei loro veicoli. Inoltre, un altro giovane è stato segnalato alla Prefettura per il possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente.

I controlli hanno coinvolto un totale di 23 persone, di cui 11 con precedenti penali, e 12 veicoli. Le autorità hanno anche elevato cinque contravvenzioni al Codice della Strada, con sanzioni che ammontano a oltre 5.000 euro. Durante l’operazione, è stato disposto il fermo amministrativo di un veicolo.