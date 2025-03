Porta Nolana: scoperto nuovamente con dosi di droga e arrestato Nei guai un 55enne napoletano beccato con la cocaina

La polizia ha arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 55enne napoletano con precedenti, ed attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Soprammuro, hanno notato un uomo “noto” che, in cambio di denaro, aveva consegnato qualcosa ad una persona sopraggiunta che riusciva immediatamente a far perdere le sue tracce, mentre, l’indagato è stato immediatamente raggiunto e bloccato nonostante il tentativo di disfarsi di un sacchetto con 3 dosi di cocaina.