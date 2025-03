Cardarelli: "No alla violenza su nessuno di noi!" Prosegue sui social la campagna contro le aggressioni

In occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, che ricorre il 12 marzo di ogni anno, il Cardarelli di Napoli rilancia sui social la campagna in difesa dei suoi medici, infermieri, Oss e personale tutto. "No alla violenza su nessuno di noi!" è il claim scelto dal più grande ospedale del Mezzogiorno. Un modo per sensibilizzare l'utenza sul fenomeno delle aggressioni in danno dei sanitari, che continuano a minacciare ogni giorno il sistema universalistico delle cure, procurando disagio per gli operatori e per gli stessi pazienti.

Gli ultimi dati raccolti dal Cardarelli dicono che il trend è leggermente in calo ma si sta spostando pericolosamente dalle aree di emergenza ai reparti. Il che restituisce la perniciosità di un fenomeno che colpisce gli operatori sanitari quando non se l'aspettano, in una normale condizione di assistenza ai degenti, in un contesto accogliente e sicuro come quello del reparto.

Presso il Pronto Soccorso sono stati effettuati diversi interventi volti a diversificare i percorsi degli accompagnatori da quelli dei pazienti e definire procedure finalizzate a favorire la comunicazione tra operatori sanitari e pazienti.

Al Cardarelli, inoltre, un ruolo centrale è rappresentato dal Protocollo interno anti-aggressioni, che consente all’ospedale di denunciare direttamente gli autori di violenze contro il proprio personale sanitario. Questo modello, recentemente riconosciuto dalla Prefettura di Napoli come un esempio da adottare anche in altre aziende sanitarie del territorio, rappresenta un passo concreto per tutelare gli operatori e ridurre il loro carico emotivo.

Il Cardarelli ha presso il Pronto Soccorso un "telefono punto a punto", che in caso di violenze permette di contattare direttamente le Forze dell'Ordine per un immediato intervento nella struttura.