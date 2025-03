Napoli: droga, parcheggiatori abusivi e violazioni al codice della strada Operazione a largo raggio da parte dei carabinieri della compagnia Stella

I carabinieri della compagnia Stella sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona di Porta Capuana. Identificate 93 persone, di cui 30 pregiudicati, e controllati 50 veicoli.



Durante i controlli i militari hanno fermato un 43enne originario dello Sri Lanka. I carabinieri gli chiedono le generalità e lui fornisce un altro nome. Basta poco a ricostruire la vicenda. Il 43enne aveva poco prima malmenato la ex compagna per poi fuggire. Aveva fornito un nome falso per nascondere il fatto che fosse sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa. Per la donna una prognosi di 10 giorni mentre l’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere.



Non sono mancati i controlli ai parcheggiatori abusivi con due persone denunciate.



Durante le verifiche al codice della strada i carabinieri hanno denunciato un uomo sorpreso alla guida di un’auto con targa polacca. Da accertamenti è emerso che quell’auto fossa già stata sequestrata ma con targa italiana. Il veicolo è stato confiscato mentre l’autista dovrà rispondere di truffa ai danni dello Stato.



Targhe straniere sempre nella lente dei controlli. Denunciata per ricettazione anche un’altra persona beccata a bordo di un’auto con targa estera risultata rubata. Nel veicolo rinvenuto e sequestrato un proiettile calibro 12. Denunciato infine un altro autista sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente con recidiva nel biennio. Sono 3 le persone segnalate alla prefettura perché assuntori di droga.