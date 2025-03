Campi Flegrei, Ferrante: monitoraggio costante, vicini a cittadinanza La filiera istituzionale è pronta a garantire la necessaria assistenza

"Seguo con la massima attenzione l’evolversi della situazione ai Campi Flegrei. Dopo le scosse di terremoto che hanno colpito l’area nella notte, sono state effettuate le opportune verifiche relative alle infrastrutture e al sistema dei trasporti.

Continuerò a monitorare gli sviluppi in stretto contatto con Rfi e Anas. Inoltre, sono in contatto con il Provveditorato alle Opere Pubbliche della Campania che si è attivato per i sopralluoghi sugli edifici demaniali". Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante.

"Siamo vicini alla cittadinanza, il territorio è costantemente presidiato e la filiera istituzionale è pronta a garantire la necessaria assistenza. Ringrazio la protezione civile, i vigili del fuoco e tutte le forze dell’ordine che sono prontamente intervenute".