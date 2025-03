Sorpreso con la droga in centro a Napoli: arrestato Manette per un 27enne gambiano

La polizia ha arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti un 27enne gambiano, con precedenti, ed attualmente sottoposto alla misura cautela dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, nel transitare in via Alessandro Poerio, all’angolo con Alfonso d’Aragona, hanno notato un uomo che, in cambio di denaro, ha consegnato qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato la persona in questione trovandolo in possesso di 15 bustine di marijuana del peso complessivo di 20 grammi circa, di 3 stecche di hashish del peso complesssivo di 5 grammi circa e di 150 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.