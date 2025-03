Furto aggravato in abitazione: arrestato un 49enne Svolta nelle indagini dei carabinieri della stazione di Sant'Antonio Abate

I carabinieri della stazione di Sant'Antonio Abate, in esecuzione di un'ordinanza che dispone la misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica, hanno proceduto all'arresto di un uomo di Sant'Antonio Abate, in quanto gravemente indiziato del reato di furto aggravato in abitazione.

Le indagini, poste in essere dai militari della Stazione di Sant'Antonio Abate e coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell'odierno arrestato, che la notte del 4 dicembre 2024, dopo essersi travisato indossando un cappello, avrebbe scavalcato una recinzione per introdursi all'interno di un deposito seminterrato di pertinenza di un'abitazione privata di Sant'Antonio Abate, ove avrebbe asportato una tanica di olio di oliva da 50 litri, un motore per materasso antidecubito e del materiale natalizio.

Le indagini, supportate da un'attenta analisi, da parte degli inquirenti, dalle immagini di videosorveglianza e dal rinvenimento, presso l'abitazione del prevenuto, di parte della refurtiva, hanno permesso di identificare, con elevata probabilità, l'uomo quale autore del reato. Il 49enne abatese, al termine delle formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.