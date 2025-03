Sorpreso con droga e coltello in piazza: arrestato un 18enne Detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

La polizia ha arrestato un 18enne napoletano con precedenti, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e denuciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Bellini, hanno notato un giovane che, in cambio di denaro, ha consegnato qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato l’uomo trovandolo in possesso di 5 stecche di hashish e di un involuvcro della stessa sostanza del peso di 7 grammi circa, un involucro di marijuana del peso di 2.5 grammi circa, 80 euro suddivisi in banconote di diverso taglio e di un coltello a serramanico con lama di 6 centimetri.

Ancora, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso il controllo presso l’abitazione del prevenuto, dove hanno rinvenuto un pugnale della lunghezza di 20 centimetri, un coltello a serramanico con lama di 7 centimetri, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.