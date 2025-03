Sicurezza sul lavoro e gestione illecita di rifiuti: denunciato un commerciante Controlli della polizia ad ampio raggio nel napoletano

Gli agenti del commissariato Secondigliano, con la collaborazione di personale della polizia locale di Napoli Uo Secondigliano, tutela ambiente e edilizia, ispettorato del lavoro, Asl Napoli 1, prevenzione collettiva, unitamente ai tecnici Enel e con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno identificato 50 persone, di cui 122 con precedenti di polizia e controllati 15 veicoli.

Ancora, nel corso del servizio, gli operatori hanno controllato un esercizio commerciale il cui titolare è stato denunciato per per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per gestione illecita di rifiuti e per abuso edilizio. L'uomo è stato, inoltre sanzionato amministrativamente per la mancata presentazione della Sscia (segnalazione certificata di inizio attività) al comune di Napoli, relativa all’attività. Infine, gli operatori hanno sorpreso tre lavoratori non in regola. Per tali motivi, l’attività è stata sospesa e la struttura sottoposta a sequestro.