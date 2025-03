Barra, ruba all'interno dell’Asl Napoli est: arrestato 55enne Rapido intervento della polizia dopo una segnalazione

La polizia ha arrestato per furto aggravato, un 55enne napoletano con precedenti. In particolare, gli agenti dei commissariati San Giovanni- Barra e Ponticelli, sono intervenuti in via Pasquale Ciccarelli, per la segnalazione di furto all’interno dell’Asl Napoli Est.

I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato la fuga tramite dei ponteggi edili ivi installati ma è stato subito raggiunto e bloccato dagli operatori.

Gli agenti hanno accertato che l’indagato, poco prima, dopo aver forzato con un arnese in ferro il cancelletto di servizio dell’ala posteriore della struttura sanitaria, aveva asportato diversi pannelli in ferro di un’impalcatura edile, adagiandoli all’esterno dello stabile. Pertanto, l’indagato è stato alla fine arrestato.