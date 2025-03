Emergenza sicurezza a Torre Annunziata, la Prefettura dispone 4 zone rosse Cuccurullo: “Soddisfazione per questa ulteriore decisione del Prefetto”

La prefettura ha disposto quattro zone rosse sul territorio di Torre Annunziata. E’ la decisione assunta al termine della riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che dedicata all’emergenza sicurezza a Torre Annunziata.

"E’ un importante provvedimento che si inserisce nel solco delle attività avviate già da tempo dal Prefetto e dai vertici delle forze dell’ordine per contrastare la delinquenza - afferma il sindaco Corrado Cuccurullo - Il tema della sicurezza resta una priorità per l’amministrazione comunale. Esprimo la mia soddisfazione per questa ulteriore decisione del Prefetto".

Cos'è la zona rossa?

È un’area sottoposta a un maggiore controllo, dove le forze dell’ordine possono intervenire e disporre l’allontanamento immediato di una o più persone individuate come potenzialmente pericolose e in grado di generare tensione all’interno di quell’area.

Il provvedimento prevede il divieto di stazionare, nelle zone individuate, ai soggetti che assumono atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti e che sono già destinatari di segnalazioni all’autorità giudiziaria per i reati contro la persona, in materia di stupefacenti, detenzione abusiva e porto abusivo di armi.

Quali sono le zone rosse individuate?

Il provvedimento è operativo da domani, 19 marzo e fino al 30 giugno, con le prime tre zone:

1) L’area che comprende Via Prota, Via Caravelli, via Gino Alfani e corso Umberto (dall'angolo con via Gino Alfani fino a Via Poerio);

2) Stazione FFSS Torre Annunziata Città e Piazza Nicotera

3) Stazione FFSS Torre Annunziata Centrale con viale Manfredi e Piazza Imbriani:

4) La quarta zona rossa, viale Marconi, individuata come area della movida estiva, sarà operativa dal prossimo 1 aprile.