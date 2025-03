Topolino armato a Napoli, Salvo Di Noto: "Chi c'è dietro questa storia" Il caso della persona coltello in mano, che si aggira su via Toledo minacciando ed estorcendo soldi

"Quanti giovani che dalle Alpi del Nord al deserto del Sud, scelgono di andare a Napoli per scoprire una delle città più belle, ricche di storia e di tormentati e affascinanti racconti.

Quanti giovani, carichi di entusiasmo, arrivano a Napoli per trovare una città pronta ad accoglierli, con persone capaci di farli innamorare dei vicoli, dell’arte e dell’anima napoletana. Perché è vero che “quando vai a Napoli piangi due volte: quando arrivi e quando te ne vai.”

Ma questa frase da ieri è diventata realtà drammatica, la gente non piange per la tristezza di lasciare la città ma per la paura di sapere che gira un uomo con un coltello pronto ad estorce soldi e minacciare i passanti". E' quanto scrive in una nota Salvo Di Noto.

"Da TikTok a Instagram girano video che stanno facendo parlare tutti: un uomo, vestito da Topolino, coltello in mano, che si aggira su via Toledo minacciando ed estorcendo soldi.

È assurdo, ma sta succedendo davvero. Non possiamo lasciare che questa situazione passi sotto silenzio.

Napoli ha già visto troppi episodi di violenza e minacce, non lasciamo che questo clima di tensione si allarghi ai turisti, rischiando di trasformare una città viva in un luogo desolato.

Chi c’è dietro Topolino? C’è davvero qualcosa di inquietante dietro questa storia? Per ora, le risposte mancano e i dubbi restano. Ma una cosa è certa: Napoli merita rispetto, sicurezza e tutela. È una città che ha dato tanto, e che merita di essere vissuta senza paura.

A Napoli - conclude Di Noto - l’unica corsa da fare dovrebbe essere verso la meraviglia e la scoperta, non contro la paura di essere derubati e aggrediti".