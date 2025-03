Sorpreso con la droga in centro a Napoli: arrestato L'intervento della polizia. In manette 26enne originario del Benin

La polizia ha arrestato un 26enne originario del Benin, con precedenti, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e, altresì, denunciato per ricettazione contestualmente ad un 49enne del Pakistan.

Nello specifico, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Marvasi, hanno notato un uomo a bordo di un’auto che stava cedendo qualcosa ad un soggetto fermo all’esterno del veicolo, in cambio di denaro.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato i due soggetti trovando l’acquirente in possesso di 3 telefoni cellulari, di cui non ha saputo fornire spiegazioni in merito al possesso e di 425 euro; mentre, all’interno dell’auto del prevenuto, i poliziotti hanno rinvenuto 4 involucri di hashish, 5 telefoni cellulari, 2 tablet e un monopattino elettrico, di cui l’uomo non ha saputo fornire spiegazioni in merito al possesso.