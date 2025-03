Lotta al consumo e spaccio di droga, falchi in azione a Napoli: due arresti Manette per due fratelli nel rione Guanella

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

La polizia ha arrestato un 44 enne napoletano con precedenti di polizia, per detenzione abusiva di arma con relativo munizionamento ed un 22enne napoletano, con precedenti anche specifici, per detenzione illecita di sostanza stupefacente.

In particolare, i falchi della Squadra Mobile, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di due fratelli sita in via Labriola,una volta all’interno dell’appartamento, i poliziotti hanno sorpreso un uomo con un giubbotto antiproiettile indossato che stava confabulando con un altro uomo, quest’ultimo, identificato poi per il 44enne, alla vista degli agenti, ha tentato di estrarre con un gesto repentino qualcosa dalla tasca, ma è stato immediatamente bloccato dagli operatori, che lo hanno trovato in possesso di una pistola tipo revolver 38 special rifornito con una cartuccia e di 820 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

L’altro fratello, identificato poi per il 22enne, è stato trovato in possesso di 650 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio e di un mazzo di chiavi, di una cantinola in uso all’uomo, presente all’interno dello stabile, dove gli agenti hanno rinvenuto un panetto di hashish del peso di 100 grammi circa e 2 bilancini di precisione. Per tal motivo, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.