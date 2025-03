Controlli della polizia a Sant'Antimo: ecco il bialancio L'attività ha visto impegnati gli agenti del commissariato di Frattamaggiore

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Sant’Antimo. In particolare, gli agenti del commissariato di Frattamaggiore durante le attività hanno identificato 142 persone, di cui 32 con precedenti di polizia, e controllati 43 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo e contestate, complessivamente, 8 violazioni del codice della strada per mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, guida senza patente e guida con patente scaduta, per un ammontare complessivo di 8.499 euro. Infine, gli agenti hanno controllato 15 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.