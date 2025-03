Vasto, sorpreso con la droga: arrestato 26enne gambiano Detenzione illecita di sostanza stupefacente, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale

La polizia ha arrestato un 26enne gambiano con precedenti, anche specifici, per detenzione illecita di sostanza stupefacente, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Milano, hanno notato un soggetto con atteggiamento guardingo che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente, facendo perdere le proprie tracce.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato il 26enne trovandolo in possesso di 10 involucri di marijuana del peso di 9.5 grammi circa e di un involucro di hashish del peso di 0.6 grammi. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.