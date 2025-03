Tassista aggredito e picchiato: "Atto vile contro un lavoratore" Associazione tassisti di base: "Preoccupati: non si può lavorare con la paura"

Ancora un atto di violenza ai danni di un tassista a Napoli. Nelle prime ore di questa mattina, nei pressi di piazza Municipio, un conducente è stato aggredito e malmenato da due persone. A denunciare l'accaduto è l'associazione Tassisti di Base, che esprime "massima solidarietà al collega" e chiede interventi urgenti per garantire la sicurezza degli operatori del servizio taxi cittadino.

L'ennesimo episodio di violenza

"Stamane, verso le ore 05.30, si è consumato l'ennesimo atto di violenza contro gli operatori della mobilità", spiega l'associazione in una nota. "Un tassista è stato aggredito e malmenato da due persone, nei pressi di piazza Municipio. Ancora una volta ci tocca rimarcare questo atto vile ai danni dei lavoratori".

L'appello al Comune di Napoli

L'associazione Tassisti di Base chiede al Comune di Napoli, e in particolare all'assessore ai Trasporti e alla Sicurezza, di intervenire per garantire la sicurezza e la tranquillità lavorativa degli operatori del servizio taxi cittadino. "Chiediamo, ancora una volta, che il Comune di Napoli intervenga per garantire la sicurezza e tranquillità lavorativa agli operatori del servizio taxi cittadino", si legge nella nota.

Paura e preoccupazione tra i tassisti

L'aggressione ha suscitato paura e preoccupazione tra i tassisti napoletani, che chiedono maggiori controlli e presidi nelle zone a rischio. "Non possiamo più lavorare con la paura di essere aggrediti", dichiara un tassista. "Chiediamo alle istituzioni di fare di più per garantire la nostra sicurezza".

L'associazione Tassisti di Base chiede interventi urgenti

L'associazione Tassisti di Base chiede al Comune di Napoli di convocare un tavolo di confronto per discutere delle misure da adottare per garantire la sicurezza dei tassisti. "Siamo pronti a collaborare con le istituzioni per trovare soluzioni concrete", afferma l'associazione. "La sicurezza dei lavoratori è una priorità".