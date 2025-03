Evasione e spaccio a Pozzuoli: due arresti dei carabinieri Manette per un 51enne e un 58enne

I carabinieri della stazione di Licola hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 58enne e un 51enne. Entrambi sottoposti a misura domiciliare, sono stati sorpresi nell’abitazione del 51enne, in possesso di 10 dosi di cocaina e 265 euro in contante ritenuto provento illecito.



In casa anche materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente. In manette per detenzione di droga a fini di spaccio, sono stati portati in carcere dopo la convalida dell’arresto. Uno dei due risponderà anche di evasione.