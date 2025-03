"Mi hanno puntato la pistola in faccia e rapinato nel traffico di Napoli" Vittima del grave episodio Hilarry Sedu, noto avvocato napoletano di colore

"Ore 8:10 circa a Napoli, traffico intenso, si procede a passo d’uomo. Due balordi su una moto Honda si accostano alla mia macchina (per fortuna sono solo), mi puntano la pistola in faccia - una 9x21 - gli consegno quanto avevo nelle tasche e vanno via. Erano due uomini bianchi, accento napoletano. Il prossimo che sento accostare la parola sicurezza legata all’immigrazione, gli sputo in faccia".

E' il duro commento di Hilarry Sedu, avvocato di colore eletto, nel febbraio del 2019, al consiglio dell’ordine degli avvocati di Napoli.

Il noto professionista ha subito la rapina stamane mentre era fermo nel traffico di Napoli. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri che hanno avviato subito le indagini.

A fornire a Sedu targa e modello della moto, un altro automobilista che era dietro la sua auto e ha assistito a tutta la scena scena".