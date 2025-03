Anas: incidente tra due veicoli, chiuso tratto statale 162 centro direzionale In corso le operazioni dei vigili del fuoco

Lungo la strada statale 162 del centro direzionale è provvisoriamente chiuso in direzione di Napoli un tratto in corrispondenza del km 6,600, in prossimità dell’uscita di ‘Cercola’, a seguito di un incidente tra due veicoli.

In particolare, tale interdizione al transito si è resa necessaria per permettere l’intervento da parte dei Vigili del Fuoco a causa della fuga di gas da uno dei veicoli incidentati. Al termine delle operazioni la circolazione verrà ripristinata. Sul posto sono presenti le squadre di Anas e delle forze dell’ordine.