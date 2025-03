Studentessa morta in gita scolastica: conclusa l'autopsia, attesa per l'esito L'esame autoptico della ragazza include un esame tossicologico

Si è concluso oggi presso l'ospedale di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, l’esame autoptico sul corpo di Aurora Bellini, la giovane studentessa di 19 anni della provincia di Grosseto, tragicamente deceduta mentre si trovava in gita scolastica. La morte della ragazza è avvenuta a bordo di una nave in viaggio da Napoli a Palermo, dopo una serata trascorsa in discoteca.

L'autopsia, disposta dalla Procura di Torre Annunziata, è stata eseguita sotto il coordinamento della Procura di Nocera Inferiore. L’esame autoptico ha incluso anche un esame tossicologico, e si attende ora l’esito per chiarire le cause del decesso. Secondo quanto reso noto dal padre della giovane, Aurora non soffriva di alcuna patologia preesistente che potesse spiegare la sua morte improvvisa.

Il caso, che ha suscitato grande commozione, è ancora sotto indagine, con gli inquirenti che stanno cercando di ricostruire le circostanze che hanno preceduto il tragico evento. Il risultato degli accertamenti potrebbe fornire ulteriori dettagli sulle cause della morte della studentessa, in particolare per quanto riguarda eventuali sostanze coinvolte.