Terremoto campi flegrei: oltre 1100 interventi dei vigili del fuoco Operazioni mirate alla verifica della stabilità degli edifici, al recupero di beni e all’assistenza

Proseguono senza sosta gli interventi del corpo Nazionale dei vigili del fuoco a Napoli, a seguito della scossa di terremoto del 13 marzo che ha colpito la zona dei campi flegrei. Ad oggi, sono stati completati oltre 1100 interventi nelle aree di Bacoli, Pozzuoli e Napoli, con operazioni mirate alla verifica della stabilità degli edifici, al recupero di beni e all’assistenza alla popolazione.

Nella foto, un briefing in sala operativa per coordinare le ulteriori verifiche strutturali e pianificare le prossime azioni di soccorso. Al momento, restano in coda circa 200 richieste di intervento, un numero in costante aggiornamento in base all’evolversi della situazione.