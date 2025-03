Arenaccia, sorpresa in casa con una tonnellata di tabacchi: arrestata 51enne Contrabbando di tabacchi lavorati esteri

La polizia ha arrestato una 51enne napoletana con precedenti, per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno controllato un’abitazione , dove hanno rinvenuto 4697 stecche di sigarette prive delle etichette del monopolio di stato, per un peso complessivo di 940 kg circa, e 450 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. Per tali motivi, l’indagata è stata arrestata.