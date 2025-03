Sorpreso con la droga dalla polizia: arrestato 39enne dominicano Deve rispondere di dentenzione, spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale

La polizia ha arrestato un 39enne dominicano, irregolare sul territorio nazionale, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato nel transitare in via dei tribunali, all’angolo con via Pietro Trinchera, hanno notato un motociclo con a bordo un uomo che stava per cedere qualcosa ad alcune persone le quali, accortesi della presenza degli operatori, si sono allontanate frettolosamente facendo perdere le proprie tracce.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto la persona in questione mentre tentava di darsi alla fuga e, con non poche difficoltà, lo hanno bloccato e trovato in possesso di 37 involucri di cocaina del peso complessivo di 8 grammi circa e 197 euro suddivisi in banconcote di vario taglio. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.