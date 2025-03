Molesta una minore a bordo di un treno: arrestato un 56enne napoletano Il grave episodio alla fermata ferroviaria Cavalleggeri d’Aosta

La polizia ha arrestato un 56enne napoletano per violenza sessuale. In particolare, gli agenti del commissariato Bagnoli sono intervenuti presso la fermata ferroviaria “Cavalleggeri D’Aosta” per la segnalazione di una giovane importunata da un uomo a bordo di un treno.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno bloccato la persona in questione accertando che mentre si trovava a bordo del convoglio, aveva molestato la giovane con l’intento di fotografare le sue parti intime, inoltre, la vittima, in quei frangenti, era riuscita a chiedere aiuto al padre che aveva immediatamente contattato le forze dell’ordine. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.