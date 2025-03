Giallo a Napoli: trovati i cadaveri di un uomo e una donna in un'abitazione Si indaga

I cadaveri di un uomo e una donna, una coppia di coniugi, verosimilmente di origini ucraine, sono stati trovati a Napoli, in un'abitazione di via don Giovanni Bosco. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato la quale non esclude l'ipotesi dell'omicidio-suicidio.

I cadaveri dei due coniugi, sono stati trovati dalla figlia al rientro in appartamento. Secondo primi accertamenti del medico legale, lei, 45 anni, e' deceduta per una violenta aggressione. Sulle cause della morte del marito, 51 anni, non ci sono ancora valutazioni ufficiali. Tutto pero' sinora porta alla pista dell'omicidio-suicidio come prevalente.