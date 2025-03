Smascherata coppia napoletana di falsi operatori di banca E' successo a Corvara, la coppia, ora sotto inchiesta, è residente nella provincia di Napoli

Una coppia di coniugi italiani, residenti nella provincia di Napoli e incensurati, è stata denunciata a piede libero dai Carabinieri di Corvara in Badia, in provincia di Bolzano, per il reato di "truffa in concorso". I due erano accusati di aver ingannato un turista residente nella provincia di Pavia, riuscendo a farsi versare una somma di denaro pari a 18.777,50 euro.

La truffa è stata portata alla luce grazie alla denuncia della vittima, che si era rivolta ai Carabinieri dopo essersi accorta di essere stata raggirata. I due coniugi, facendo finta di agire per conto di un istituto di credito, avevano convinto il turista a effettuare un bonifico, dicendo che era necessario per evitare movimentazioni di denaro non autorizzate sui suoi conti. Il modus operandi utilizzato dai truffatori, come spesso accade in casi simili, prevedeva contatti telefonici preliminari in cui venivano presentati come operatori di banche o altri istituti finanziari.

I militari di Corvara in Badia, una località turistica dell'Alto Adige, hanno avviato l'indagine e, grazie alle informazioni ottenute dalla querela, sono riusciti a risalire all'identità dei truffatori. La polizia è riuscita a bloccare parte della somma sottratta, circa 5.000 euro, che era stata accreditata sui conti correnti prima che il denaro venisse trasferito su conti esteri. L'Autorità Giudiziaria, avendo concordato con le indagini dei Carabinieri, ha emesso decreti di perquisizione, che hanno portato al sequestro di documenti d'identità utilizzati dai truffatori per aprire i conti correnti in Italia dove finivano i soldi delle vittime.

La coppia è ora sotto inchiesta, e le indagini proseguono per scoprire l'entità completa della truffa e se vi siano altre vittime coinvolte.