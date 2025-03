Frattamaggiore, poliziotti sventano una rapina in banca: l'elogio del Coisp "Ennesima dimostrazione di professionalità ma occorrono leggi speciali"

Giovedì mattina, gli uomini del Commissariato di Frattamaggiore hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, due delinquenti che, armati di bisturi e forbici, tentavano di rapinare la banca cittadina .

Sull’episodio è intervenuto Giuseppe Raimondi, Segretario Generale Provinciale di Napoli del Coisp: “I miei complimenti vanno ai colleghi del Commissariato di Frattamaggiore ed a coloro che li hanno coadiuvati per aver tratto in arresto due criminali che stavano perpetrando una rapina all’interno di una banca. Dare risposte forti alla gente che purtroppo vive in ostaggio di questi criminali, serve a dimostrare che la polizia c’è ! Questo è l’impegno quotidiano delle donne e degli uomini in divisa che mettono sempre a repentaglio la propria incolumità per il bene comune garantendo la sicurezza ai cittadini.

Purtroppo registriamo, per l’ennesimo episodio di criminalità, che gli autori di questa rapina sono delinquenti incalliti che dovrebbero stare in galera a scontare per intero le pene loro inflitte e non in detenzione domiciliare. Ciò accade, purtroppo, perché si continua a garantire a questi delinquenti di professione sconti di pena ed attenuanti significando che, puntualmente, ci ritroviamo ad arrestare sempre le stesse persone perché, di fatto, non fanno niente o quasi niente di galera.

Ecco perché il sindacato che rappresento continua ad insistere con l’introduzione di Leggi Speciali che possano eliminare proprio queste situazioni e garantire la punibilità vera a questi avvezzi criminali, facendo loro scontare realmente la pena inflitta nelle carceri.

Sono certo - conclude il leader del Coisp - che oltre ai miei complimenti giungeranno le dovute gratificazioni da parte del Questore di Napoli per la brillante operazione svolta dai colleghi del Commissariato di Frattamaggiore, chiari esempi di abnegazione che tanto lustro portano alla amministrazione della Polizia di Stato”.