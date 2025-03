Violenza di genere, due uomini arrestati a Giugliano e Volla Altrettante donne picchiate nelle stesse ore. Non avevano mai denunciato prima

Questa notte a Giugliano in Campania, nella frazione Varcaturo, i carabinieri della locale stazione sono intervenuti – allertati dal 112 – in un’abitazione per una lite in famiglia.

Poco prima un 48enne aveva litigato con la compagna convivente. La lite però degenera e lui prima scaraventa sul volto della donna una vaschetta di gelato presa dal freezer per poi colpirla ripetutamente con schiaffi e pugni.

Le urla hanno rotto il silenzio della zona e qualcuno ha chiesto aiuto per la 46enne chiamando i carabinieri.

I militari bloccano l’uomo e ascoltano la vittima che ha sullo zigomo destro un grosso livido.

E’ da circa un anno che la donna subisce aggressioni e umiliazioni da quell’uomo. Un clima di terrore in quella casa mai denunciati prima. La donna è stata medicata dal personale del 118 intervenuto sul posto per poi essere trasferita in una struttura protetta dove persone specializzate potranno prendersi cura di lei.

Il 48enne è stato arrestato e deve rispondere di maltrattamenti in famiglia.



Nelle stesse ore ma in tutt’altra parte della provincia si stanno consumando momenti simili e drammatici.



Siamo a Volla e i carabinieri della compagnia di Torre del Greco intervengono in un’abitazione. A chiamare il 112, questa volta, la stessa vittima. La donna, una 34enne del posto, ha appena litigato con il compagno. Lui – dopo un litigio – le ha prima dato due schiaffi e poi l’ha presa di peso e “gettata” nel ripostiglio chiudendo la porta a chiave.

Non ne voleva sapere di liberarla perché “doveva imparare la lezione” ma fortunatamente la vittima ha in tasca lo smartphone e digita il 112.



I carabinieri, arrivati sul posto, ricostruiscono la vicenda.

La porta del ripostiglio viene aperta e l’uomo, un 30enne già noto alle forze dell’ordine, viene arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni.

La donna è stata trasferita nell’ospedale Maresca. Per lei una prognosi che parla di “trauma contusivo regione orbitaria e mastoidea con trauma contusivo regione lombosacrale, dolore nei movimenti di flessione del dorso, stato ansioso reattivo”.

Da accertamenti i carabinieri non hanno trovato denunce presentate in passato dalla donna.



Due luoghi diversi che sono distanti tra loro diversi chilometri ma un dato in comune.

Due donne picchiate e maltrattate che non avevano mai denunciato prima.