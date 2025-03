In stato di agitazione si scaglia contro gli agenti aggredendoli: arrestata Manette ai polsi di una 42enne a Napoli

La polizia ha arrestato una 42enne polacca, senza fissa dimora, per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale sala operativa, sono intervenuti in via Antonio Cinque per la segnalazione di una donna molesta.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno notato la donna che, in evidente stato di agitazione, alla loro vista, ha iniziato a dare in escandescenza, inveendo contro di loro fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stata bloccata. Per tali motivi, l’indagata è stata arrestata.