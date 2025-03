Droga e spaccio: due arresti della polizia a Napoli Controllo straordinario del territorio a Sant’Anastasia

Gli agenti del commissariato Ponticelli e i militari dell’arma dei carabinieri, con la collaborazione di personale della polizia locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Sant’Anastasia dove hanno identificato complessivamente 27 persone, controllati 15 veicoli, contestate 7 violazioni del codice della strada e controllati 3 esercizi commerciali.

Inoltre, gli agenti del commissariato di Frattamaggiore e i militari della guardia di finanza di Frattamaggiore, con la collaborazione di personale della polizia locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattamaggiore dove hanno identificato 127 persone, di cui 34 con precedenti di polizia, e controllato 67 veicoli, di cui 4 sottoposti a sequestro amministrativo e 2 sospesi dalla circolazione; sono state, altresì, contestate 10 violazioni del codice della strada per mancata copertura assicurativa, guida senza casco protettivo, mancata revisione periodica e inosservanza delle regole inerenti la conduzione di ciclomotori, elevando sanzioni per un totale complessivo di 4.315 euro; infine, gli agenti hanno controllato 17 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione ed hanno, altresì, denunciato una persona per truffa.

Ancora, nell’ambito dei medesimi controlli, nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 36enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici.

Nello specifico, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in vicoletto Gabella della Farina, hanno notato, seduto su delle scale, un uomo che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad un soggetto che si è poi allontanato frettolosamente facendo perdere le proprie tracce.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto il prevenuto che, alla loro vista ha tentato di darsi alla fuga, e lo hanno bloccato trovandolo in possesso di 3 involucri di crack e di 170 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio; inoltre, gli operatori hanno rinvenuto, sui gradini delle scale l’uomo dove era seduto, altri 3 involucri della stessa sostanza per un peso complessivo di un grammo circa.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante. Infine, nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 22enne di Quarto con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, gli agenti del commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato un uomo a bordo di un’auto trovandolo in possesso di 8 involucri di cocaina e di 440 euro suddivisi in banconote di diverso taglio.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso il controllo presso l’abitazione del prevenuto, dove, con l’ausilio di una volante del commissariato Pianura, hanno rinvenuto, altri 35 involucri di cocaina per un peso complessivo di 29 grammi circa, un bilancino di precisione e 2 schede magnetiche intrise della stessa sostanza stupefacente. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.