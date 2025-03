Inseguimento e arresto: fuga in auto e gasolio illegale sequestrato L'autista è stato condotto in carcere a Poggioreale

Nella notte tra il 24 e il 25 marzo, i carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale hanno arrestato un uomo di 30 anni dopo un pericoloso inseguimento per le strade di Napoli. L'episodio ha avuto inizio quando gli agenti hanno intimato l'alt a un autocarro Iveco Daily, che stava transitando nella zona.

L'autista, però, non si è fermato e ha scelto di fuggire, dando il via a un inseguimento che ha attraversato diverse vie cittadine. La corsa è terminata in via Don Agostino Cozzolino, dove l'Iveco ha urtato numerosi veicoli parcheggiati prima di arrestarsi. L'uomo ha cercato di scappare a piedi, ma è stato bloccato dai carabinieri a viale Margherita, poco dopo.

Nel veicolo sono stati rinvenuti due grandi cisterne contenenti un totale di 2.000 litri di gasolio di provenienza illecita. Il 30enne, identificato come responsabile della fuga, è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, mentre il gasolio è stato posto sotto sequestro.

L'episodio è l'ennesima dimostrazione dell'impegno delle forze dell'ordine nel contrastare attività illecite e garantire la sicurezza dei cittadini, anche a costo di interventi rischiosi.

L'uomo arrestato è stato trasferito presso il carcere di Poggioreale, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria.