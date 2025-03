Campania, Nappi: la farsa De Luca-Pd non si ferma nemmeno davanti alla morte L'affondo del capogruppo della Lega nel consiglio regionale

"Anche su un tema delicatissimo come quello del suicidio medicalmente assistito, il Pd torna a rivelarsi complice di De Luca, e appellandosi a inesistenti cavilli burocratici e procedurali, rinvia il voto della proposta di legge. Ma sappiamo bene che la ragione è un'altra: l'assenza del presidente pro tempore della Campania, che nonostante i roboanti annunci rispetto alla sua presenza, evidentemente oggi aveva qualcosa di più importante da fare, qualcosa di più importante di una scelta di civiltà, di etica e coscienza, perfino più importante della vita, e della morte, dei campani. L'ennesimo affronto alla democrazia e alle regole rispetto al quale non potevamo far altro che abbandonare l'Aula per protesta". Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel consiglio regionale della Campania.